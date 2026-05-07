Le choix de la rupture

Ecône, 30 juin 1988. Mgr Marcel Lefebvre consacre quatre évêques sans mandat pontifical et ouvre l'une des crises les plus marquantes de l'histoire récente de l'Eglise catholique. On a souvent interprété ces sacres comme la conséquence immédiate de l'échec des négociations entre la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X et Rome. C'est voir trop court : l'événement s'inscrit en réalité dans un processus plus ancien, engagé dès les années 1970 et marqué par une critique de plus en plus radicale du concile Vatican II. En retraçant l'itinéraire doctrinal et ecclésiologique de Mgr Lefebvre, Albert Jacquemin montre que les sacres de 1988 ne relèvent pas d'une simple dissidence disciplinaire ou liturgique, mais touchent à des questions plus fondamentales : la nature de la Tradition, l'autorité du magistère vivant et les conditions de la communion hiérarchique dans l'Eglise. Alors que de nouvelles consécrations épiscopales sont envisagées en 2026, cet ouvrage apporte un éclairage décisif sur une crise qui soulève plusieurs questions ecclésiologiques essentielles. Un essai clair et argumenté pour mesurer la gravité de la rupture. Après avoir été membre de la Fraternité Saint-Pie-X jusqu'en juin 1988, l'abbé Albert Jacquemin a rejoint le diocèse de Paris. Docteur en histoire du droit et en droit canonique, il est maître de conférences à la faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Paris et préside depuis 2022 le Tribunal pénal canonique national de la Conférence des évêques de France.