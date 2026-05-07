Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Le choix de la rupture

Albert Jacquemin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ecône, 30 juin 1988. Mgr Marcel Lefebvre consacre quatre évêques sans mandat pontifical et ouvre l'une des crises les plus marquantes de l'histoire récente de l'Eglise catholique. On a souvent interprété ces sacres comme la conséquence immédiate de l'échec des négociations entre la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X et Rome. C'est voir trop court : l'événement s'inscrit en réalité dans un processus plus ancien, engagé dès les années 1970 et marqué par une critique de plus en plus radicale du concile Vatican II. En retraçant l'itinéraire doctrinal et ecclésiologique de Mgr Lefebvre, Albert Jacquemin montre que les sacres de 1988 ne relèvent pas d'une simple dissidence disciplinaire ou liturgique, mais touchent à des questions plus fondamentales : la nature de la Tradition, l'autorité du magistère vivant et les conditions de la communion hiérarchique dans l'Eglise. Alors que de nouvelles consécrations épiscopales sont envisagées en 2026, cet ouvrage apporte un éclairage décisif sur une crise qui soulève plusieurs questions ecclésiologiques essentielles. Un essai clair et argumenté pour mesurer la gravité de la rupture. Après avoir été membre de la Fraternité Saint-Pie-X jusqu'en juin 1988, l'abbé Albert Jacquemin a rejoint le diocèse de Paris. Docteur en histoire du droit et en droit canonique, il est maître de conférences à la faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Paris et préside depuis 2022 le Tribunal pénal canonique national de la Conférence des évêques de France.

Par Albert Jacquemin
Chez Cerf

|

Auteur

Albert Jacquemin

Editeur

Cerf

Genre

Vie de l'Eglise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le choix de la rupture par Albert Jacquemin

Commenter ce livre

 

Le choix de la rupture

Albert Jacquemin

Paru le 07/05/2026

240 pages

Cerf

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782204180689
9782204180689
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.