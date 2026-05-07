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La force de l'Evangile

Léon XIV, Xiv Leon

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A travers dix mots-clés - Christ, coeur, Eglise, mission, communion, paix, pauvres, fragilité, justice, espérance - ce livre propose une entrée vive et accessible dans la pensée du pape Léon XIV. Dans ces pages percutantes, il trace un chemin. Ses premières paroles, fortes et directes, comme autant de graines à faire germer, ouvrent des pistes concrètes pour vivre la foi aujourd'hui. Témoignage personnel et parole d'encouragement, cet ouvrage laisse entendre une voix lumineuse, à la fois exigeante et accessible. Un indispensable pour découvrir l'enseignement du nouveau pape.

Par Léon XIV, Xiv Leon
Chez Cerf

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Auteur

Léon XIV, Xiv Leon

Editeur

Cerf

Genre

Léon XIV

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La force de l'Evangile

Léon XIV, Xiv Leon

Paru le 07/05/2026

176 pages

Cerf

12,00 €

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Scannez le code barre 9782204179508
9782204179508
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