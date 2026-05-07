La force de l'Evangile

A travers dix mots-clés - Christ, coeur, Eglise, mission, communion, paix, pauvres, fragilité, justice, espérance - ce livre propose une entrée vive et accessible dans la pensée du pape Léon XIV. Dans ces pages percutantes, il trace un chemin. Ses premières paroles, fortes et directes, comme autant de graines à faire germer, ouvrent des pistes concrètes pour vivre la foi aujourd'hui. Témoignage personnel et parole d'encouragement, cet ouvrage laisse entendre une voix lumineuse, à la fois exigeante et accessible. Un indispensable pour découvrir l'enseignement du nouveau pape.