Je m'élancerai comme une petite fusée

Ce livre nous emporte à la rencontre d'une sainte de feu, ancrée dans son temps, tournée vers l'éternité. Ardente carmélite consumée par la maladie à seulement 26 ans, Elisabeth de la Trinité (1880-1906) est de la trempe de Thérèse de Lisieux et d'Edith Stein. Habitée par le mystère de la Trinité, irradiant la splendeur divine, elle nous enseigne à nous élancer vers le Ciel. C'est en théologien que Jean-Thomas de Beauregard brosse le portrait de cette femme d'exception et qu'il compose, à partir de ses leçons, la méthode que voici et qui fait de nous, au quotidien, des apprentis mystiques. Un guide de contemplation contemporain, simple, lumineux, efficient, ouvert à toutes et à tous. Vibrant. Dominicain au couvent de Bordeaux, directeur du Studium de philosophie, aumônier des lycéens et étudiants, Jean- Thomas de Beauregard, docteur en théologie, est l'auteur d'ouvrages remarqués dont La spiritualité de la bûche et Hardi les doux !