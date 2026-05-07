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Je m'élancerai comme une petite fusée

Jean-Thomas de Beauregard, Beauregard jean-thomas De

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Ce livre nous emporte à la rencontre d'une sainte de feu, ancrée dans son temps, tournée vers l'éternité. Ardente carmélite consumée par la maladie à seulement 26 ans, Elisabeth de la Trinité (1880-1906) est de la trempe de Thérèse de Lisieux et d'Edith Stein. Habitée par le mystère de la Trinité, irradiant la splendeur divine, elle nous enseigne à nous élancer vers le Ciel. C'est en théologien que Jean-Thomas de Beauregard brosse le portrait de cette femme d'exception et qu'il compose, à partir de ses leçons, la méthode que voici et qui fait de nous, au quotidien, des apprentis mystiques. Un guide de contemplation contemporain, simple, lumineux, efficient, ouvert à toutes et à tous. Vibrant. Dominicain au couvent de Bordeaux, directeur du Studium de philosophie, aumônier des lycéens et étudiants, Jean- Thomas de Beauregard, docteur en théologie, est l'auteur d'ouvrages remarqués dont La spiritualité de la bûche et Hardi les doux !

Par Jean-Thomas de Beauregard, Beauregard jean-thomas De
Chez Cerf

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Auteur

Jean-Thomas de Beauregard, Beauregard jean-thomas De

Editeur

Cerf

Genre

Prière et spiritualité

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Je m'élancerai comme une petite fusée

Jean-Thomas de Beauregard, Beauregard jean-thomas De

Paru le 14/05/2026

232 pages

Cerf

18,00 €

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Scannez le code barre 9782204176187
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