T'choupi champion de vélo !

Ce matin, T'choupi découvre une grande surprise dans le jardin : un vélo tout neuf ! Une histoire tendre et motivante pour accompagner les premières réussites. T'choupi met son casque, s'installe sur son nouveau vélo et Papa l'aide à démarrer. Les premiers tours sont hésitants... puis, petit à petit, T'choupi prend confiance. Très vite, Papa le lâche et T'choupi roule tout seul, concentré pour aller droit et regarder devant lui. Après une matinée d'entraînement, direction le parc pour tester ses progrès. Dans la grande allée, un petit chien surgit soudain. T'choupi freine juste à temps ! Papa est fier : bravo, quel champion, tu as gagné ton permis vélo ! De retour à la maison, T'choupi propose d'offrir son ancien vélo à Fanni, heureux de partager ce qu'il n'utilise plus. Une histoire à lire et à écouter, parfaite pour encourager les petits cyclistes dès 2 ans et célébrer les grandes étapes... comme les grandes victoires !