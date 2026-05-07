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Michaël Jérémiasz, Cécile Jugla, David Lanaspa

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Un témoignage puissant, inspirant et lumineux : Michaël Jérémiasz raconte comment il a transformé l'adversité en force de vie. " On me demande souvent comment j'ai réagi quand j'ai appris que j'étais paraplégique [... ] J'appréhendais les réactions des autres. Comment mes anciens camarades vont-ils me regarder ? Et les nouveaux ? Sans parler des filles... Est-ce que je vais encore plaire, pouvoir séduire ? " A 18 ans, promis à un destin sportif exceptionnel, Michaël Jérémiasz est brutalement freiné dans son élan par un grave accident de ski. Pourtant, loin d'assécher sa soif de vivre, cet événement marquera le début d'une longue reconstruction qui forgera sa philosophie : se surpasser au quotidien. Armé d'une confiance en soi et en l'avenir inébranlable, il entame une brillante carrière de joueur de tennis en fauteuil avant de devenir ambassadeur de " Paris 2024 ". Très engagé pour l'inclusion des personnes handicapées et le handisport, il porte son message dans de nombreux médias. Ce récit retrace son chemin vers l'épanouissement. Il déconstruit les préjugés et nous invite, avec humour, justesse et sensibilité, à banaliser la différence.

Par Michaël Jérémiasz, Cécile Jugla, David Lanaspa
Chez Nathan

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Auteur

Michaël Jérémiasz, Cécile Jugla, David Lanaspa

Editeur

Nathan

Genre

Sports de balle

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Michaël Jérémiasz, Cécile Jugla, David Lanaspa

Paru le 07/05/2026

128 pages

Nathan

11,90 €

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