Un témoignage puissant, inspirant et lumineux : Michaël Jérémiasz raconte comment il a transformé l'adversité en force de vie. " On me demande souvent comment j'ai réagi quand j'ai appris que j'étais paraplégique [... ] J'appréhendais les réactions des autres. Comment mes anciens camarades vont-ils me regarder ? Et les nouveaux ? Sans parler des filles... Est-ce que je vais encore plaire, pouvoir séduire ? " A 18 ans, promis à un destin sportif exceptionnel, Michaël Jérémiasz est brutalement freiné dans son élan par un grave accident de ski. Pourtant, loin d'assécher sa soif de vivre, cet événement marquera le début d'une longue reconstruction qui forgera sa philosophie : se surpasser au quotidien. Armé d'une confiance en soi et en l'avenir inébranlable, il entame une brillante carrière de joueur de tennis en fauteuil avant de devenir ambassadeur de " Paris 2024 ". Très engagé pour l'inclusion des personnes handicapées et le handisport, il porte son message dans de nombreux médias. Ce récit retrace son chemin vers l'épanouissement. Il déconstruit les préjugés et nous invite, avec humour, justesse et sensibilité, à banaliser la différence.