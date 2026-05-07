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#Polar

La nounou

Evelyn Piper

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Joey, six ans, a été confié à un institut spécialisé après avoir causé accidentellement la mort de Ralphie, son petit frère. Deux ans ont passé et les psychiatres estiment que le garçon peut rentrer à la maison. Là, il retrouve la nounou, une vieille dame anglaise qui avait été embauchée à la naissance de Ralphie. Ces deux dernières années, elle a veillé sur la mère de Joey avec beaucoup de douceur. Mais Joey en a une peur bleue. Il prétend même qu'elle va le tuer. Entre une nurse de soixante-quinze ans qui a élevé des enfants toute sa vie et un petit garçon très perturbé, qui va-t-on croire ?

Par Evelyn Piper
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Evelyn Piper

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Romans policiers

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La nounou

Evelyn Piper trad. Elisabeth Gille

Paru le 07/05/2026

304 pages

Editions Gallimard

9,50 €

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Scannez le code barre 9782073151131
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