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De l'esclavage à la liberté

Jean Hébrard, Rebecca J. Scott

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Anvers, 1899. Edouard Tinchant, marchand réputé de cigares, écrit à un héros de la guerre d'indépendance cubaine dont il aimerait imprimer le portrait sur les boîtes de ses havanes fabriqués en Belgique. Pour le convaincre, il n'hésite pas à dévoiler ses propres origines haïtiennes et son engagement politique dans une Louisiane s'émancipant enfin de l'esclavage. A partir d'un document trouvé aux Archives nationales de Cuba, Jean Hébrard et Rebecca J. Scott tissent le récit d'une épopée familiale, celle des Tinchant. Cinq générations successives les conduisent de la vallée du Sénégal à l'Allemagne en passant par la Caraïbe, les Etats-Unis, le Mexique, la France et la Belgique. La grand-mère d'Edouard, Rosalie, a été arrachée à sa Sénégambie natale à la fin du XVIIIe siècle et réduite en esclavage à Saint-Domingue, tandis que sa petite-nièce, Marie-José, a été assassinée par les nazis à Ravensbrück. Quelles leçons tirer de ces histoires d'émancipation dans lesquelles des hommes et des femmes ont refusé les stigmates de l'esclavage pour embrasser les promesses d'une liberté aussi généreuse que fragile ?

Par Jean Hébrard, Rebecca J. Scott
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Jean Hébrard, Rebecca J. Scott

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Empire colonial

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De l'esclavage à la liberté

Jean Hébrard, Rebecca J. Scott

Paru le 28/05/2026

448 pages

Editions Gallimard

25,00 €

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Scannez le code barre 9782073117083
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