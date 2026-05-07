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La matinale

Nolwenn Le Blevennec, Blevennec nolwenn Le

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"J'étais au sommet de ma vie, à l'endroit exact où se disputent la crise et la plénitude. J'avais voulu réussir. J'avais réussi. Le succès apaise. Mais il n'apaise pas d'être advenu dans un monde courant à sa perte". prg>Pourquoi Léonore de Karadec, présentatrice star de la première matinale télévisée de France, est-elle à l'hôpital, et peut-être bientôt en prison ? Tout commence un an plus tôt, à l'été 2021, lorsque la quadragénaire reproche à son mari d'être devenu un bourgeois légèrement bedonnant. Et la voilà qui quitte le six-pièces familial pour un studio à Barbès où elle mange des céréales à même le paquet. Car Léonore est toujours pressée, addict à l'info, et aussi à son coprésentateur, Alexis. Hélas cette idylle soudaine pourrait bien être aussi éphémère que les dernières actualités...

Par Nolwenn Le Blevennec, Blevennec nolwenn Le
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Nolwenn Le Blevennec, Blevennec nolwenn Le

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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La matinale

Nolwenn Le Blevennec, Blevennec nolwenn Le

Paru le 07/05/2026

272 pages

Editions Gallimard

8,60 €

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