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#Roman francophone

Comme on quitte un imperméable

Thomas Fersen

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Après des débuts chaotiques dans la musique et la perte de son mi-temps de câbleur, le héros est expédié au Mexique par sa famille. Thomas Fersen prête des souvenirs de jeunesse à son apprenti globe-trotter. Avec fantaisie, il évoque l'exotisme et la luxuriance, la dévotion et la religiosité des contrées arpentées, nous offrant une vision allégorique de ses aventures. Ce voyage initiatique entraîne le lecteur dans une épopée aussi piquante que rocambolesque, où les dangers auxquels il s'expose sont autant de rituels de passage à l'âge adulte. Tendre et drôle, Comme on quitte un imperméable nous emporte par la puissance poétique de son écriture. Compositeur et interprète, Thomas Fersen est une figure singulière de la chanson française avec son inimitable sens de l'évocation. Il a publié un premier livre, Dieu sur Terre , à L'Iconoclaste en 2023.

Par Thomas Fersen
Chez Seuil

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Auteur

Thomas Fersen

Editeur

Seuil

Genre

Littérature française

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Comme on quitte un imperméable

Thomas Fersen

Paru le 07/05/2026

180 pages

Seuil

17,00 €

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Scannez le code barre 9782021627381
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