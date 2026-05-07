Kuujjuaq, 18 décembre 1947. Violette, pilote assurant la liaison ae ? ropostale entre l'Ontario et le Nunavik, dans le Grand Nord canadien, s'apprête a` partir pour son dernier voyage de la saison. Le temps est clair et rien ne laisse présager le blizzard, qui s'abat biento^t sur la toundra et provoque le crash de son avion. Prisonnie`re de la tempête, blesse ? e, oscillant entre raison et folie, Violette lutte pour survivre dans un étrange entre deux mondes. Mais tandis qu'une équipe de sauvetage se lance à sa recherche, une mystérieuse créature, ours blanc au visage tâché de brun, semble avoir pris soin d'elle... A moins que tout cela ne soit une illusion. Ou un délire. Rêve né d'une agonie. Fascinée par les légendes nordiques, récits premiers et cultures anciennes, Aurélie Wilmet nous emmène dans ce nouvel ouvrage en territoire Inuk, au début du XXe siècle, à la découverte des Inuits du Nunavik et d'un monde encore inexploré. Entre récit initiatique et conte moderne, Epinette noire offre une exploration des liens du vivant, des humains et non humains - qui nous mène aux frontières du réel. Par aplats de couleurs, étendues désertiques et enneigées, épinettes noires, glaces et torrents ? composent les paysages à la présence inquiétante de ces pages puissantes, tendues par la tension dramatique du récit. Un voyage bouleversant aux confins des mondes, pour les lecteurs désireux de se laisser ensorceler par la magie des steppes, dans une expérience immersive, sensorielle et mystique. Nouvelle édition au format souple, rappel de la 1ere édition de Rorbuer (2020).