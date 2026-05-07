Une plongée collective dans l'économie créative de demain. L'économie créative représente 143 Mds ? et incarne une force stratégique pour la France : 5 % du PIB, près de 2 millions d'emplois, une capacité unique à projeter de l'influence. Mais cette puissance est en mutation profonde. French Touch Vision, premier ouvrage d'analyse et de prospective du mouvement French Touch porté par Bpifrance, croise les regards de 100 dirigeants, créateurs et penseurs de l'économie créative. Il dresse un état des lieux exigeant des grandes verticales de la filière (jeu vidéo, cinéma et audiovisuel, réalités mixtes, édition, musique, mode et création, arts visuels, patrimoine, architecture, design et métiers d'art) et identifie les tendances communes qui redessinent leurs modèles : montée en puissance des IP, choc de l'IA, injonction à l'impact, hybridation des formats, avènement de la creator economy, concentration des acteurs... Un outil de lecture et d'action, pour comprendre ce qui relie Miraculous, Jacquemus, Clair Obscur : Expédition 33, les cérémonies des JOP de Paris et Daft Punk : une vision du récit et du futur.