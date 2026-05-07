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Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne

Gouges olympe De

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Un texte fondateur pour l'émancipation des femmes préfacé par Salomé Saqué. Le 14 septembre 1791, soit deux ans après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est l'un des premiers textes à évoquer l'égalité juridique et légale des femmes par rapport aux hommes. Dix-sept articles ont été rédigés dans le but d'être présentés à l'Assemblée législative mais sont restés à l'état de projet, ne rencontrant pas d'écho favorable chez les députés. A travers tous ses écrits, dont plusieurs sont présentés dans cette édition, Olympe de Gouges n'a cessé de milité pour la justice sociale. Des combats qui lui coûteront la vie. Une précurseuse dont la voix retentit encore aujourd'hui. "La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droits". Article Ier Marie Gouze, dite Olympe de Gouges (1748-1793) est une dramaturge, femme politique et de lettres. Rédactrice en 1791 de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, elle est considérée comme l'une des pionnières françaises du féminisme.

Par Gouges olympe De
Chez Points

|

Auteur

Gouges olympe De

Editeur

Points

Genre

Lettres classiques

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Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne

Gouges olympe De

Paru le 29/05/2026

48 pages

Points

3,00 €

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Scannez le code barre 9791041428410
9791041428410
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