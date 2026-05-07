Ce beau livre raconte l'histoire singulière de MARCH LA. B, marque française de montres née en 2009 sous l'impulsion d'Alain Marhic. Entre les plages de Los Angeles et de Biarritz, elle puise son inspiration dans l'esthétique des années 1960 pour créer des garde-temps à la fois modernes et empreints de nostalgie. Plus qu'une marque, MARCH LA. B incarne un art de vivre : l'équilibre subtil entre la décontraction californienne et le chic basque. A travers ses collaborations artistiques - des cartes blanches données à de jeunes artistes biarrots - et son univers raffiné, la maison célèbre le temps qui s'étire, le style qui traverse les époques et l'âme créative qui la définit.