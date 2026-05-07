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#Beaux livres

March LA.B

Judikael Hirel

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Ce beau livre raconte l'histoire singulière de MARCH LA. B, marque française de montres née en 2009 sous l'impulsion d'Alain Marhic. Entre les plages de Los Angeles et de Biarritz, elle puise son inspiration dans l'esthétique des années 1960 pour créer des garde-temps à la fois modernes et empreints de nostalgie. Plus qu'une marque, MARCH LA. B incarne un art de vivre : l'équilibre subtil entre la décontraction californienne et le chic basque. A travers ses collaborations artistiques - des cartes blanches données à de jeunes artistes biarrots - et son univers raffiné, la maison célèbre le temps qui s'étire, le style qui traverse les époques et l'âme créative qui la définit.

Par Judikael Hirel
Chez Editions de la Martinière

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Auteur

Judikael Hirel

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Bijouterie, horlogerie

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March LA.B

Judikael Hirel

Paru le 07/05/2026

200 pages

Editions de la Martinière

45,00 €

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Scannez le code barre 9791040126034
9791040126034
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