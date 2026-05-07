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#Roman francophone

Le chemin des rêves

Di Morrissey

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Australie, début des années 1960. Queenie, la fille unique du propriétaire de Tingulla, l'une des plus grandes fermes du Queensland, fête son 21e anniversaire. Mais les réjouissances n'ont qu'un temps, et bientôt Queenie devra se battre pour sauvegarder le domaine familial. Le roman qui a imposé Di Morrissey dans le coeur de ses lectrices Australie, début des années 1960. Queenie fête son vingt-et-unième anniversaire. Un avenir radieux semble promis à la fille aînée de Patrick Hanlon, propriétaire de Tingulla Station, l'une des plus grandes fermes d'élevage du Queensland. Pour célébrer l'événement, le maître des lieux a convié voisins et amis, venus en nombre profiter de son hospitalité légendaire. Mais la période de liesse fera long feu tant le destin sait se montrer cruel. Bientôt Queenie devra mobiliser toutes ses ressources pour sauver ce qui peut l'être de l'héritage familial. A commencer par Tingulla, domaine qui attise toutes les convoitises. " Une héroïne indomptable qui se bat contre tous, une histoire d'amour tumultueuse... Tous les éléments d'une grande saga. " The Australian

Par Di Morrissey
Chez Archipoche Editions

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Auteur

Di Morrissey

Editeur

Archipoche Editions

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Le chemin des rêves

Di Morrissey trad. Elise Giband

Paru le 07/05/2026

572 pages

Archipoche Editions

10,95 €

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