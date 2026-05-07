Kamisama School Tome 11

On ne naît pas déesse, on le devient ! Au terme d'un terrible affrontement contre Oyama Tsumi no Kami, Nagi et ses compagnons sont parvenus à libérer Konohana Sakuya-hime du joug de son père. Mais, pour les stagiaires, l'heure est déjà venue de quitter le grand sanctuaire Eto et de rentrer à l'académie. Le quotidien reprend à peine son cours que Tsukuyomi no Mikoto doit s'absenter quelque temps pour participer au grand rassemblement de kami qui a lieu chaque année au mois d'octobre dans la ville d'Izumo... Comment la jeune himiko va-t-elle faire pour développer son pouvoir sans les enseignements de son mentor ? Surdouée ou ratée ? Suivez le parcours du combattant de Nagi pour obtenir le titre ultime ! Avec énergie et bonne humeur, Natsu Hyuuga, scénariste de talent des Carnets de l'apothicaire , nous entraîne dans le quotidien mêlé de fantasy d'une classe d'apprentis dieux hauts en couleur !