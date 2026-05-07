My Hero Academia Team-Up Mission Tome 8

De nouvelles aventures inédites des élèves de la Hero Academia ! Alors qu'All Might se rend au lycée Yuei, il rencontre des élèves refusant d'assister à des cours qu'ils jugent inintéressants : il décide donc de tout faire pour améliorer ses compétences d'enseignant et ainsi devenir un professeur digne de ce nom... Seulement, comment va-t-il con vaincre les jeunes rebelles qu'apprendre peut être à la fois amusant et épanouissant ? Un défi que l'ancien numéro un des super-héros compte bien relever avec panache ! Le spin-off officiel My Hero Academia Team Up Mission est l'occasion de découvrir des histoires 100 % inédites et de voir en action des équipes inattendues ! Un must pour tous les fans de My Hero Academia !