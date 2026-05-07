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La Servante de l'empereur Tome 6

Ichiha Hiiragi, Aya Shouoto, Haruki Yoshimura

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Servir le jeune Empereur, oui. L'épouser, non merci ! Alors qu'elle s'apprête à retourner au palais, Linfa comprend rapidement qu'il y a anguille sous roche : Miao, une servante de sa famille, est escortée comme une jeune fille noble, tandis qu'elle-même doit revêtir une tenue de domestique et partir à cheval avec Rikyo. La demoiselle Ryu craint le pire... au point de s'évanouir lorsqu'elle apprend que le convoi de sa doublure a été attaqué ! Heureusement, tout le monde s'en sort sain et sauf... Mais qui a fomenté un tel complot contre elle, la gouvernante de l'empereur ? Catapultée dans un univers aussi fascinant que secret, Linfa doit apprendre les règles du jeu pour mener à bien sa mission : aider le petit empereur à devenir grand !

Par Ichiha Hiiragi, Aya Shouoto, Haruki Yoshimura
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

Ichiha Hiiragi, Aya Shouoto, Haruki Yoshimura

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Shojo/fille

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La Servante de l'empereur Tome 6

Ichiha Hiiragi, Aya Shouoto, Haruki Yoshimura trad. Damien Guinois

Paru le 07/05/2026

170 pages

Editions Ki-oon

7,95 €

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