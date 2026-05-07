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Nine Peaks Tome 1

Tetsuhiro Hirakawa

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Une guerre des gangs, ça se gère entre père et fils ! A seulement 16 ans, Gaku possède déjà une réputation de dur à cuir qui attire les délinquants du coin, et les bagarres s'enchaînent, malgré les remontrances de son père Harumi... Le lycéen n'a que peu de respect pour ce gérant bougon d'un restaurant sans avenir. Pourtant, quand l'homme meurt d'un accident, c'est toute une foule qui débarque à son enterrement, pleurant la perte d'un héros qui aurait autrefois uni les gangs locaux... En guise de dernier hommage, Gaku part à la pêche, le passe-temps favori de son père, mais finit à l'eau ! Remonté de justesse par un garçon de son âge au look de racaille, il n'a pas le temps de souffler qu'une bande vient attaquer son sauveur... qui n'est autre que son père, plus jeune de 22 ans ! L'adolescent a fait un bond dans le passé, à une époque où couve une guerre sans pitié pour prendre la tête des bad boys de la ville. Mais cette fois, il compte bien prêter main-forte à son paternel ! Mon père, ce héros... de la baston ! Le voyage dans le temps de Gaku lui permet de renouer avec sa famille, mais aussi d'affronter des adversaires plus tenaces que jamais... Face au duo Harumi-Gaku, les gangs du coin n'ont qu'à bien se tenir !

Par Tetsuhiro Hirakawa
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

Tetsuhiro Hirakawa

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

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Nine Peaks Tome 1

Tetsuhiro Hirakawa trad. Jean-Benoît Sylvestre

Paru le 07/05/2026

192 pages

Editions Ki-oon

3,00 €

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