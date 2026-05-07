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#Manga

Akane-banashi Tome 1

Yuki Suenaga, Takamasa Moue

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La nouvelle étoile du manga entre en scène ! Pour la jeune Akane, son père Toru est doté d'un incroyable pouvoir : assis seul sur scène, il est capable de donner vie à une multitude de personnages différents, armé uniquement d'un éventail et d'un carré de tissu ! Toru pratique le rakugo, une forme de spectacle humoristique populaire née il y a des centaines d'années, mais toujours vivante. Malgré les moqueries de son entourage, il rêve d'accéder au rang de maître. La pression est d'autant plus forte qu'il ne veut pas décevoir sa femme, soutien de toujours, ni surtout sa fille Akane... Elle l'admire au point de l'imiter, répétant les scènes de rakugo en cachette ! Le jour de l'examen de passage vers le grade ultime, la barre est placée haut : ce n'est rien de moins que le célèbre Issho Arakawa, maître incontesté de la discipline, qui joue le rôle de juré. Toru donne une performance remarquable, la salle se tord de rire ! Et pourtant, Issho le déclare indigne du titre... Pire, il le bannit à vie du monde du rakugo, ainsi que tous les autres candidats, sans aucune explication ! La carrière d'artiste de Toru est brisée, sans que personne n'en comprenne la raison... mais Akane reprend le flambeau, bien décidée à réaliser son rêve et à découvrir la vérité derrière ce scandale ! Acclamé par les plus grands noms du manga et de l'animation, tels qu'Eiichiro Oda (One Piece) ou Hideaki Anno (Neon Genesis Evangelion), Akane-banashi est un véritable phénomène dès le début de sa publication dans le mythique Shonen Jump (My Hero Academia, Jujutsu Kaisen...) ! Nul ne peut rester insensible à l'énergie communicative d'Akane, cette héroïne ultra-moderne adepte d'un art ancestral !

Par Yuki Suenaga, Takamasa Moue
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

Yuki Suenaga, Takamasa Moue

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Shonen/garçon

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Akane-banashi Tome 1

Yuki Suenaga, Takamasa Moue trad. Géraldine Oudin

Paru le 07/05/2026

Editions Ki-oon

3,00 €

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