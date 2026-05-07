Découvrez tous les secrets d'Animal Crossing New Horizons et de sa nouvelle mise à jour ! Grâce à ce guide, devenez un véritable maître insulaire. Retrouvez toutes les astuces pour personnaliser votre île selon vos envies et attirer de nouveaux habitants uniques ! Pour chaque saison, ce guide vous rassemble les poissons, insectes et événement spéciaux, pour remplir rapidement votre musée et profiter pleinement de votre île ! Découvrez également le contenu de la mise à jour du jeu : l'ouverture de l'hôtel, l'arrivée de M. Resetti et tous les nouveaux objets inédits pour décorer votre maison et de nouveaux lieux ! Un guide idéal pour tous les fans d'Animal Crossing ! Un guide non-officiel