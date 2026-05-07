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Animal Crossing New Horizons

Stéphane Pilet

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Découvrez tous les secrets d'Animal Crossing New Horizons et de sa nouvelle mise à jour ! Grâce à ce guide, devenez un véritable maître insulaire. Retrouvez toutes les astuces pour personnaliser votre île selon vos envies et attirer de nouveaux habitants uniques ! Pour chaque saison, ce guide vous rassemble les poissons, insectes et événement spéciaux, pour remplir rapidement votre musée et profiter pleinement de votre île ! Découvrez également le contenu de la mise à jour du jeu : l'ouverture de l'hôtel, l'arrivée de M. Resetti et tous les nouveaux objets inédits pour décorer votre maison et de nouveaux lieux ! Un guide idéal pour tous les fans d'Animal Crossing ! Un guide non-officiel

Par Stéphane Pilet
Chez 404 Editions

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Auteur

Stéphane Pilet

Editeur

404 Editions

Genre

Livres-jeux

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Animal Crossing New Horizons

Stéphane Pilet

Paru le 21/05/2026

240 pages

404 Editions

15,95 €

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Scannez le code barre 9791032411148
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