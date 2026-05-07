Le cahier d'enquêtes de Caryl Férey

Parviendrez-vous à résoudre les enquêtes du shérif Mc Guane, sorti de l'imagination de Caryl Férey, un des plus grands auteurs français de polar ? Plongez dans l'Ouest américain avec ce recueil de nouvelles captivantes ! Quatre journées d'enquêtes vous attendent, mêlant meurtres, complots et destins croisés dans le Montana du XXIe siècle. Suivez les traces du shérif Jeff McGuane, d'Alicia Hunt et d'autres personnages hauts en couleur pour résoudre des mystères sordides imaginés par Caryl Férey ! Commencez par découvrir les jalons de chaque intrigue à travers des scènes énigmatiques ; puis menez l'enquête pas à pas, en étudiant les indices, analysant les témoignages contradictoires et évaluant les mobiles. Faites preuve de perspicacité pour démêler les histoires de bisons égarés, de terres convoitées et de vengeances inavouées... Réussirez-vous à percer tous les mystères du Montana ? Une aventure des plus palpitantes pour les amateurs de polars et les lecteurs de Caryl Férey, un des maîtres du polar français ! Cahier de vacances pour adultes. Dans la même collection : Cahier d'enquêtes de Franck Thilliez Cahier d'enquêtes du comte de Monte-Cristo Cahier d'enquêtes de Sherlock Holmes Cahier d'enquêtes d'Arsène Lupin