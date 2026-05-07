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Cahier d'enquête Arsène Lupin

Lisa Dupuis, Coeur mezzoud Inès

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Parviendrez-vous à résoudre les enquêtes dans l'univers de Maurice Leblanc et de son célèbre gentleman-cambrioleur ? Entrez dans l'univers fascinant d'Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur créé par Maurice Leblanc ! Dans ce recueil d'enquêtes inédites, vous croiserez la route du célèbre voleur au talent insoupçonné pour déjouer les pièges les plus retors. Quatre intrigues captivantes vous attendent, mêlant mystères insondables et coups d'éclat audacieux. Mobilisez vos sens aiguisés pour percer les secrets de chaque affaire. Etudiez les indices éparpillés, démêlez les faux témoignages, et gardez votre esprit vif pour suivre les subtiles machinations de Lupin ou déjouer les pièges des enquêteurs. Des ruelles sombres de Paris aux demeures cossues de la haute société, vous serez plongé dans le Paris Belle Epoque de la fin du XIXe siècle. A vous de jouer ! Grâce aux jeux et énigmes proposés, affûtez vos talents de fin limier avant de vous lancer sur les traces d'Arsène Lupin. Une aventure haletante vous attend !

Par Lisa Dupuis, Coeur mezzoud Inès
Chez 404 Editions

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Auteur

Lisa Dupuis, Coeur mezzoud Inès

Editeur

404 Editions

Genre

Jeux

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Cahier d'enquête Arsène Lupin

Lisa Dupuis, Coeur mezzoud Inès

Paru le 07/05/2026

64 pages

404 Editions

9,95 €

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Scannez le code barre 9791032410929
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