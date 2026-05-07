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Elégies de Duino

Rainer Maria Rilke

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En proie à de multiples doutes quant à son inspiration, Rainer Maria Rilke se promène sur les rochers du château de Duino, non loin de Trieste, quand il entend soudain une voix : "Qui donc, si je criais, m'écouterait dans les ordres des anges ? " Il tient là les premiers mots des Elégies de Duino, dont la rédaction s'échelonne de 1912 à 1922. Comment vivre avec la menace de la mort ? Comment accepter les limites de l'homme, qui n'est ni animal ni Ange ? L'amour peut lui offrir ce soupçon d'éternité. Et les figures les plus hautes de cette aspiration première seraient l'enfant qui connaît la mort précoce ou encore la femme à l'amour brisé, fuyant tout lien terrestre. En acceptant de se plier à sa condition terrestre, l'homme peut accepter la mort, condition de l'éternité.

Par Rainer Maria Rilke
Chez Editions Allia

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Auteur

Rainer Maria Rilke

Editeur

Editions Allia

Genre

Poésie

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Elégies de Duino

Rainer Maria Rilke trad. Jean Rounault

Paru le 07/05/2026

80 pages

Editions Allia

6,50 €

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