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Le Dernier Cahier de vacances avant la fin du monde

Valentin Lemaire, Yanis Chaigneau

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Qui est le plus carboné : Jeff Bezos ou Jeff Tuche ? Pourquoi les terres rares ont des noms de sorts d'Harry Potter ? Est-ce que c'est vraiment la fin du monde ou on peut rester sur le transat' encore un peu ? Conçu par deux bénévoles des Shifters - l'association qui accompagne le Shift Project de Jean-Marc Jancovici - ce cahier de vacances (un peu) décalé s'attaque aux grandes questions de la transition écologique avec le sérieux qu'elles méritent. Enfilez vos claquettes, sortez votre bob cochonou, et embarquez pour les vacances avec une mission toute simple : sauver le monde. A coups de mots fléchés, labyrinthes, rébus, jeu de l'oie, énigmes et autres 7 différences, vous allez devoir : - Aider Patrick Chirac à rejoindre le camping des Flots Bleus en TGV Inouï - Découvrir si les pangolins ont une autre utilité que de lancer des pandémies mondiales - Deviner qui est le plus écolo entre Pikachu et Ronflex - Et répondre enfin à cette question : Pauline Ferrand-Prévot est-elle plus puissante qu'un grille-pain ? Dans votre périple, des interviews inédites vous attendent : - Luciole vous emmène en Méditerranée, à la rencontre des raies, des requins et du mal de mer. - Eloy Spinnler dévoile ses tips pour cuisiner des brochettes décarbonées. - Fakear vous embarque en festival et vous donne le morceau parfait à écouter sous canicule. Avec ce " Dernier cahier de vacances avant la fin du monde ", on fait le bilan (calmement) de la situation et on découvre comment éviter que nos mojitos ne se réchauffent trop vite.

Par Valentin Lemaire, Yanis Chaigneau
Chez Editions Tana

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Auteur

Valentin Lemaire, Yanis Chaigneau

Editeur

Editions Tana

Genre

Jeux

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Le Dernier Cahier de vacances avant la fin du monde

Valentin Lemaire, Yanis Chaigneau

Paru le 21/05/2026

72 pages

Editions Tana

9,90 €

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Scannez le code barre 9791030106671
9791030106671
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