Arbres de nos forêts, un cahier de coloriage engagé

De merveilleux coloriages pour adultes, à réaliser au crayon de couleur ou au feutre, pour découvrir les essences forestières en France. Evasion et découverte pour ce cahier engagé : tout connaître des arbres autour de chez vous, leur feuillage, leur faune, et apprendre à les protéger. Les arbres comptent parmi les premiers êtres que l'on apprend à dessiner. Un tronc, des branches, quelques feuilles... et tout l'imaginaire s'éveille. A l'abri de leur canopée reposent des souvenirs précieux : une cabane construite au fond des bois, des après-midis à observer la lumière entre les feuilles, le sentiment d'aventure libérateur que la forêt sait offrir. Pour célébrer ce lien si cher aux arbres, ce cahier de coloriage a été pensé comme une parenthèse douce à colorier. Son objectif est simple : offrir un moment de détente, de calme et de reconnexion, dans ce que la forêt nous apporte de plus essentiel. En prenant le temps de choisir vos couleurs, de suivre les nervures d'une feuille ou la silhouette d'un arbre, nous vous invitons à ralentir. Rejoignez le temps de la nature et laissez-vous guider au coeur de nos forêts françaises. Au fil des pages, vous découvrirez 11 arbres forestiers présents en France. Comprenez la particularité de leurs feuilles, formes et couleurs, et donnez vie aux animaux, insectes et plantes qui vivent à leur contact. Aux côtés de chacun de ces arbres, vous ferez la rencontre de tout un écosystème vivant et interconnecté. De la variété des feuilles du chêne à la pointe des épines de l'épicéa, jusqu'au goût sucré des fruits de l'églantier, nous avons souhaité illustrer la richesse et la diversité des espèces qui composent nos forêts françaises et font leur résilience. Aux côtés de chaque arbre, quelques informations vous permettront de découvrir son rôle et son importance en forêt. A travers les merveilleuses illustrations de Louise Girard et les textes de l'association Coeur de Forêt, un beau voyage sensoriel au coeur de nos forêts françaises, entre souvenirs et émerveillement pour le monde forestier. Car apprendre à reconnaître les êtres vivants qui nous entourent fait naître l'envie de les protéger !