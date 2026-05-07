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Jour et Nuit

Sara Muzio

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Jour et nuit est un livre de coloriage raffiné qui invite à ralentir et à renouer avec les rythmes naturels de la vie. A travers une succession de scènes inspirées de la nature, le lecteur est guidé dans un parcours visuel qui s'étend de la clarté du jour aux atmosphères profondes et apaisantes de la nuit. Paysages, plantes et animaux prennent vie sous les lignes élégantes et minutieuses de Sara Muzio, dont les illustrations favorisent concentration, créativité et détente. L'alternance entre fonds clairs pour les scènes diurnes et fonds sombres pour les scènes nocturnes crée un contraste visuel fort et une expérience de coloriage originale. Imprimé sur un papier épais de haute qualité, Jour et nuit est idéal pour crayons, feutres et stylos. Un livre pensé pour la relaxation, la pleine conscience et le plaisir créatif.

Par Sara Muzio
Chez White Star

|

Auteur

Sara Muzio

Editeur

White Star

Genre

Coloriages adultes

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Jour et Nuit

Sara Muzio

Paru le 07/05/2026

96 pages

White Star

9,90 €

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Scannez le code barre 9788832916706
9788832916706
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