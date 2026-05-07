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Monténégro

Express Map, Xxx

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La vue imprenable sur la baie de Kotor depuis la forteresse Saint-Jean restera à jamais gravée dans la mémoire. Les rivieras adriatiques de Bar, Budva et Ulcinj offrent les meilleures distractions pour les vacances. Les monuments historiques de Bar et Cetinje permettent de découvrir l'histoire extraordinaire du Monténégro, tandis que les anciens monastères, comme celui d'Ostrog, situé dans un cadre spectaculaire, permettent de ressentir l'esprit de cette région. Mais le trésor le plus précieux ici est la nature : les paysages alpins du parc national du Durmitor, la richesse de la faune et de la flore du lac de Shkodër, le canyon de la Tara, qui est le plus profond d'Europe. Explorez le Monténégro avec la série "guide light" , indispensable lors de vos voyages. A la fois riches et concises, ces publications contiennent des descriptions aussi bien des lieux à ne pas manquer que de ceux moins connus, mais pas moins intéressants. Tous les sites sont présentés sous forme d'itinéraires prêts à être parcourus. Les différentes curiosités complètent l'ouvrage. Les informations pratiques permettent de planifier un séjour réussi tandis que les cartes, précises et détaillées, aideront à vous retrouver dans chaque ville et région. Le guide comprend une carte laminée pliable et détachable. GUIDE : - 8 itinéraires de visite passionnants ; - des cartes indiquant l'emplacement des 59 sites traités ; - riches informations pratiques : horaires d'ouverture, prix des billets, conseils sur les transports en commun ; - nombreuses curiosités historiques et culturelles ; - photos en couleurs ; - réalisation pratique facilitant la recherche d'informations ; - format maniable qui permet d'emporter le guide en toute occasion. CARTE : - laminée, pliable et détachable ; - échelle 1 : 300 000 ; - la carte des sites avec navigation sur votre smartphone.

Par Express Map, Xxx
Chez Express Map

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Auteur

Express Map, Xxx

Editeur

Express Map

Genre

Serbie, Monténégro

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Monténégro

Express Map, Xxx

Paru le 07/05/2026

120 pages

Express Map

15,90 €

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