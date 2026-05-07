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Bob Dylan en toutes lettres

Pierre Martin-Prével, Pierre Martin-revel

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Bob Dylan est un monde à lui seul. Des chansons qui ont changé la musique, des mots qui ont façonné l'imaginaire collectif, une voix insaisissable et mille visages, parfois contradictoires, toujours libres. Ce livre propose d'entrer dans l'univers de Bob Dylan par fragments, par lettres, par élans. De A comme Abandoned Love à Z comme Zimmerman, en passant par les chansons, les albums, les personnages, les lieux, les métamorphoses et les obsessions, cet abécédaire ne prétend pas à l'exhaustivité ni à l'explication définitive. Il s'agit d'un parcours subjectif, curieux, passionné, un compagnonnage. On peut y picorer une entrée, s'y perdre au hasard des pages, revenir à une chanson aimée ou découvrir un Dylan inattendu. Un livre pour celles et ceux qui aiment Bob Dylan depuis toujours, pour ceux qui le découvrent, et pour tous ceux qui savent que certaines voix nous accompagnent toute une vie.

Par Pierre Martin-Prével, Pierre Martin-revel
Chez Balland

|

Auteur

Pierre Martin-Prével, Pierre Martin-revel

Editeur

Balland

Genre

Littérature française

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Bob Dylan en toutes lettres

Pierre Martin-Prével, Pierre Martin-revel

Paru le 28/05/2026

340 pages

Balland

22,00 €

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Scannez le code barre 9782940843046
9782940843046
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