L' Éducation physique

Laura a un an pour écrire un nouveau livre. Elle doit se rendre au gym tous les jours de la semaine. La maison de ses grands-parents doit être vidée et nettoyée. Les assiettes cassées doivent être jetées à la poubelle. Des étirements doivent être faits après chaque séance d'entraînement. Sa mère doit trouver une manière d'accrocher une peinture au mur. Est-ce qu'un livre doit vraiment avoir une intrigue ? Un livre a besoin d'un thème. Ca ne sert à rien de souhaiter la bonne année passé la mi-janvier. Un livre doit être écrit et le monde a besoin de plus de maisons à la campagne.