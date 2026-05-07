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L' Éducation physique

Joana Mosi

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Laura a un an pour écrire un nouveau livre. Elle doit se rendre au gym tous les jours de la semaine. La maison de ses grands-parents doit être vidée et nettoyée. Les assiettes cassées doivent être jetées à la poubelle. Des étirements doivent être faits après chaque séance d'entraînement. Sa mère doit trouver une manière d'accrocher une peinture au mur. Est-ce qu'un livre doit vraiment avoir une intrigue ? Un livre a besoin d'un thème. Ca ne sert à rien de souhaiter la bonne année passé la mi-janvier. Un livre doit être écrit et le monde a besoin de plus de maisons à la campagne.

Par Joana Mosi
Chez Pow Pow

|

Auteur

Joana Mosi

Editeur

Pow Pow

Genre

Divers

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L' Éducation physique

Joana Mosi trad. Rousseau alexandre Fontaine

Paru le 22/05/2026

180 pages

Pow Pow

22,00 €

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