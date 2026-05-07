Décembre 2026. Une multitude silencieuse s'est mise en mouvement vers Rarogne, un petit village du Valais en Suisse où, adossé à l'église, dominant la vallée du Rhône, Rainer Maria Rilke a choisi d'être enterré. A l'approche du centenaire de sa mort, ses lecteurs ont manifesté le désir de célébrer le poète à travers ce pèlerinage. A la troupe des fervents se sont joints, plus surprenant, des proches de Rilke, des femmes aimées, Paula Modersohn Becker, Lou Andreas Salomé et Carl Friedrich Andreas, son mari, Marina Tsvétaïéva, Magda von Hattingberg, mais aussi Franz Xaver Kappus, le "jeune poète" , Hugo von Hoffmansthal, Leonid Pasternak, Auguste Rodin, Paul Valéry... Sur le chemin qui mène au tombeau, les morts se rencontrent et se racontent : quel Rilke ont-ils connu ? Autant d'occasions d'entrer dans son intimité. "J'ai eu l'idée de ce Pèlerinage vers la Rose pour anticiper cette ferveur qui se manifestera le jour de l'universel hommage, le 29 décembre 2026, sans doute aussi pour la stimuler encore davantage, pour en appeler aux vivants comme aux morts, pour les inviter à célébrer demain ce grand vivant qui fut dans une époque désenchantée, avec ses ressources propres, à travers son errance et sa solitude, "l'expression de toute une vie, élancée sans appui sur les chemins de l'initiation " (Lou Albert-Lasard)".