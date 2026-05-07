Un recueil unique composé de 100 symboles tirés de l'un des plus beaux livres de symboles naturels : le Symbolorum et Emblematum de Camerarius (vers 1590). L'auteure, la parfumeuse de renommée mondiale Mandy Aftel, a redécouvert ces illustrations lors de ses recherches sur les plantes et les symboles botaniques. Elle les a délicatement colorées à l'aquarelle et regroupées. Les fascinantes gravures circulaires du Symbolorum s'inspirent de diverses sources, telles que les bestiaires médiévaux et les fables d'Esope, et présentent des lions, des licornes, des animaux aquatiques et des plantes, chacun accompagné d'une devise et d'un texte explicatif, enrichis des commentaires éclairés de l'auteure.