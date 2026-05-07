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Symbolorum

Mandy Aftel

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Un recueil unique composé de 100 symboles tirés de l'un des plus beaux livres de symboles naturels : le Symbolorum et Emblematum de Camerarius (vers 1590). L'auteure, la parfumeuse de renommée mondiale Mandy Aftel, a redécouvert ces illustrations lors de ses recherches sur les plantes et les symboles botaniques. Elle les a délicatement colorées à l'aquarelle et regroupées. Les fascinantes gravures circulaires du Symbolorum s'inspirent de diverses sources, telles que les bestiaires médiévaux et les fables d'Esope, et présentent des lions, des licornes, des animaux aquatiques et des plantes, chacun accompagné d'une devise et d'un texte explicatif, enrichis des commentaires éclairés de l'auteure.

Par Mandy Aftel
Chez Editions Nuinui

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Auteur

Mandy Aftel

Editeur

Editions Nuinui

Genre

Vitraux, enluminures

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Symbolorum

Mandy Aftel

Paru le 28/05/2026

224 pages

Editions Nuinui

22,90 €

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Scannez le code barre 9782889756919
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