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Furoshiki

Etsuko Yamada

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Apprenez l'art du tissu du furoshiki , de l'emballage de cadeaux et de vêtements en suivant des étapes claires et simples. Le furoshiki est un tissu d'emballage traditionnel japonais qui est utilisé à de nombreuses fins : pour emballer des cadeaux, pour nouer différents types de sacs, pour transporter des objets d'un endroit à l'autre et même pour nouer des vêtements. Le furoshiki a sa place non seulement dans le style de vie traditionnel japonais, mais aussi dans le style de vie moderne occidental. Les liens du furoshiki représentent les liens entre les personnes et les utiliser pour envelopper des objets est une façon d'envelopper et de présenter nos sentiments, ce qui fait du furoshiki un fantastique outil de communication. L'auteur nous montre ici comment réaliser de magnifiques sacs, des housses de coussin, des dos nu, un porte-bouteille, une sacoche pour ordinateur portable et même comment envelopper une guitare. Une fois que vous aurez appris les méthodes de base, vous pourrez nouer des furoshiki de différentes manières en fonction de la taille et de la forme de leur contenu.

Par Etsuko Yamada
Chez Editions Nuinui

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Auteur

Etsuko Yamada

Editeur

Editions Nuinui

Genre

Techniques artistiques

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Furoshiki

Etsuko Yamada

Paru le 28/05/2026

112 pages

Editions Nuinui

18,90 €

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