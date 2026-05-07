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Tokyo Flash

Pascal Greco

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Dans le flux de la ville, l'appareil devient impulsion : des visions brutes et colorées où Tokyo surgit, déformé, incandescent. Ce projet rassemble une série de photographies prises à Tokyo avec un appareil photo analogique 35 mm et un flash. Les prises de vue ont été réalisées spontanément, dans un geste instinctif. Les pellicules ont été développées en traitement croisé, produisant des teintes imprévisibles et contrastées. Pris dans le flux de Tokyo, l'appareil devient prolongement du corps. Les images surgissent sans cadrage, dans la vitesse, comme des éclats arrachés à la lumière. Le traitement croisé tord les couleurs, fait vibrer les contrastes, trouble la réalité. Ce sont des visions accidentelles, électriques, où la ville se révèle par ses décharges - ; un Tokyo altéré à travers le hasard et la chimie.

Par Pascal Greco
Chez inFOLIO

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Auteur

Pascal Greco

Editeur

inFOLIO

Genre

Thèmes photo

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Tokyo Flash

Pascal Greco

Paru le 07/05/2026

96 pages

inFOLIO

25,00 €

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Scannez le code barre 9782889682287
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