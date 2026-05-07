Les portes de garage et les portails manuels ou motorisés sont simples d'usage et performants et sécurisent les bâtiments mais ils ne sont pas sans risque. Ces risques (chutes d'éléments, en particulier) doivent être pris en compte à chaque étape, de la conception jusqu'à la maintenance. Les performances des installations doivent aussi être contrôlées. Outil de référence clair et concis, ce guide apporte aux professionnels du bâtiment toutes les explications indispensables pour concevoir et réussir un projet de porte de garage ou de portail dans le respect des règles de l'art. Ce guide expose les précautions à prendre lors de la conception et de la réalisation des portes de garage et portails en s'appuyant sur les dispositions de la norme européenne harmonisée EN 13241+A2, de la norme française homologuée NF DTU 34. 1 et des réglementations en vigueur. Ouvrage très complet qui s'intéresse à tous les aspects : mécaniques, thermiques, chute, étanchéité, perméabilité, marquage, mise en oeuvre, maintenance, etc. Il prend en compte les textes technico-réglementaires en vigueur et constitue une synthèse indispensable sur un sujet mettant en cause la sécurité de tous.