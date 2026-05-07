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#Roman francophone

Aucun dieu ne l'aura voulu

Mathilde Ribot

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Le 19 mai 2021, au 45 de la rue Casimir Périer à R, la police a découvert deux corps sans vie. Devant l'absence de trace d'effraction ou de violence, des autopsies ont été demandées et ont révélé que ces inconnus étaient morts de faim et de soif. Plus tard on a su qu'ils se nommaient Karine et Franck, qu'ils étaient frère et soeur et qu'ils avaient décidé de mourir ainsi. C'est là que tout commence. Evénement ininterprétable, dont aucune science ne pourra rendre compte, qu'aucun dieu n'aura voulu, qui est un appel à l'écriture, à la littérature. Mathilde Ribot s'est attachée à poursuivre un sens qui échappe dans l'examen littéral de vies rêvées. S'y découvrent trois figures ? : la sainteté, le mal, l'innocence. Trois figures qui se déplient méthodiquement dans une écriture au coeur du simple, dans une existence sans révolte, comme un ultime acquiescement à la vie.

Par Mathilde Ribot
Chez L'Atelier Contemporain

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Auteur

Mathilde Ribot

Editeur

L'Atelier Contemporain

Genre

Littérature française

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Aucun dieu ne l'aura voulu

Mathilde Ribot

Paru le 07/05/2026

128 pages

L'Atelier Contemporain

20,00 €

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