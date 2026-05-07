Aucun dieu ne l'aura voulu

Le 19 mai 2021, au 45 de la rue Casimir Périer à R, la police a découvert deux corps sans vie. Devant l'absence de trace d'effraction ou de violence, des autopsies ont été demandées et ont révélé que ces inconnus étaient morts de faim et de soif. Plus tard on a su qu'ils se nommaient Karine et Franck, qu'ils étaient frère et soeur et qu'ils avaient décidé de mourir ainsi. C'est là que tout commence. Evénement ininterprétable, dont aucune science ne pourra rendre compte, qu'aucun dieu n'aura voulu, qui est un appel à l'écriture, à la littérature. Mathilde Ribot s'est attachée à poursuivre un sens qui échappe dans l'examen littéral de vies rêvées. S'y découvrent trois figures ? : la sainteté, le mal, l'innocence. Trois figures qui se déplient méthodiquement dans une écriture au coeur du simple, dans une existence sans révolte, comme un ultime acquiescement à la vie.