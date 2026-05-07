Les Gaulois est une histoire tragi-comique, qui se passe aujourd'hui, au temps du retour du fascisme en Europe. A la lisière des sous-bois, deux sangliers. Ils paissent, tranquilles, dans une Gaule fantasmée, puis s'écroulent dans le fossé. Dans cette Gaule instable, nourrie de culture académique, de pop-culture, travaillée par les tropismes contemporains, quelque chose remonte. Traversés par des mémoires très anciennes, violentes, incertaines, Olivier et Thomas tentent d'en saisir et secouer les bribes, rient, tremblent, transient, bataillent, font l'amitié. Ces deux Gaulois barbus et poilus, portant des masques de sanglier, vivent au bord de la rivière. Ils cueillent vaguement du gui. Attendent vaguement les Romains. Ils sont seuls, un peu perdus, et essaient de tenir debout. Ca parle d'histoire et de ses trous, de fascismes d'aujourd'hui, de ce qui saigne pour de vrai. Mais surtout, ça parle d'eux.