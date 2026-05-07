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#Roman francophone

Les Gaulois

Marion Aubert

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Les Gaulois est une histoire tragi-comique, qui se passe aujourd'hui, au temps du retour du fascisme en Europe. A la lisière des sous-bois, deux sangliers. Ils paissent, tranquilles, dans une Gaule fantasmée, puis s'écroulent dans le fossé. Dans cette Gaule instable, nourrie de culture académique, de pop-culture, travaillée par les tropismes contemporains, quelque chose remonte. Traversés par des mémoires très anciennes, violentes, incertaines, Olivier et Thomas tentent d'en saisir et secouer les bribes, rient, tremblent, transient, bataillent, font l'amitié. Ces deux Gaulois barbus et poilus, portant des masques de sanglier, vivent au bord de la rivière. Ils cueillent vaguement du gui. Attendent vaguement les Romains. Ils sont seuls, un peu perdus, et essaient de tenir debout. Ca parle d'histoire et de ses trous, de fascismes d'aujourd'hui, de ce qui saigne pour de vrai. Mais surtout, ça parle d'eux.

Par Marion Aubert
Chez Les Solitaires Intempestifs

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Auteur

Marion Aubert

Editeur

Les Solitaires Intempestifs

Genre

Théâtre - Pièces

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Les Gaulois

Marion Aubert

Paru le 28/05/2026

96 pages

Les Solitaires Intempestifs

15,00 €

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Scannez le code barre 9782846818148
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