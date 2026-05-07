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Décoloniser le marxisme

Matthieu Renault

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Le marxisme est-il eurocentriste ? C'est à cette question, structurante au sein des débats de la gauche radicale contemporaine, que répond le philosophe Matthieu Renault. Il explore les manières dont la tradition marxiste a mis en Åuvre les conditions et les modalités de sa traduction hors du monde occidental, en contexte colonial et racial en particulier, et accorde une place centrale aux marxismes non-européens, notamment au marxisme noir. Il montre que ces efforts de décolonisation du marxisme trouvent leur source chez Marx lui-même puis dans la Révolution soviétique, et examine leurs enjeux théoriques et politiques pour le développement du marxisme aujourd'hui.

Par Matthieu Renault
Chez La Dispute

|

Auteur

Matthieu Renault

Editeur

La Dispute

Genre

Actualité politique internatio

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Décoloniser le marxisme

Matthieu Renault

Paru le 07/05/2026

215 pages

La Dispute

20,00 €

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