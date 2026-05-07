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#Bande dessinée jeunesse

A fleur de moi

Marco Baretta, Sepio lorenza Di, Lorenza Di Sepio

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Fleur, une adolescente sans histoire, doit lutter contre son anxiété qui la paralyse au quotidien, jusqu'à l'étouffer. C'est simple, la moindre décision prend des proportions gigantesques. Elle ne peut s'empêcher de ruminer, de se prendre la tête pour tout et n'importe quoi : Les examens, le roller et surtout Jules pour qui elle craque ! Un véritable enfer ! Alors le jour où Fleur, se regardant dans un miroir, demande à son anxiété de la laisser tranquille, quelle ne fut sa surprise de voir son reflet prendre forme et se matérialiser en son... Anxiété. Pour Fleur commence alors une drôle de quête, à la recherche de la sérénité et d'acceptation de soi.

Par Marco Baretta, Sepio lorenza Di, Lorenza Di Sepio
Chez Jungle

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Auteur

Marco Baretta, Sepio lorenza Di, Lorenza Di Sepio

Editeur

Jungle

Genre

BD jeunesse divers

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A fleur de moi

Marco Baretta, Sepio lorenza Di, Lorenza Di Sepio trad. Luca Erbetta

Paru le 07/05/2026

56 pages

Jungle

12,95 €

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