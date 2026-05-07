A fleur de moi

Fleur, une adolescente sans histoire, doit lutter contre son anxiété qui la paralyse au quotidien, jusqu'à l'étouffer. C'est simple, la moindre décision prend des proportions gigantesques. Elle ne peut s'empêcher de ruminer, de se prendre la tête pour tout et n'importe quoi : Les examens, le roller et surtout Jules pour qui elle craque ! Un véritable enfer ! Alors le jour où Fleur, se regardant dans un miroir, demande à son anxiété de la laisser tranquille, quelle ne fut sa surprise de voir son reflet prendre forme et se matérialiser en son... Anxiété. Pour Fleur commence alors une drôle de quête, à la recherche de la sérénité et d'acceptation de soi.