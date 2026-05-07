Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

L'intelligente artificielle

Mano Gentil

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le tri. Avec le réemploi, le bilan carbone est meilleur. On lave les bouteilles, on ne les (re)fabrique pas). Cela fait de l'ombre à un grand groupe de tri des déchets qui a une femme à sa tête : la fameuse " intelligente artificielle ". Pour elle, le déchet est propice à la richesse et au financement de partis politiques. Pour décrédibiliser ces jeunes, elle met en place une fake-news disant que ces " vertueux " sont des " verts tueurs " qui seraient à la tête d'un trafic de drogue. Proies faciles, par leur look et leur façon de vivre, les jeunes deviennent vite la cible de tous les préjugés et tombent sous le coup de la loi. Gabriella ne peut rester insensible à tout cela, d'autant que Mario lui a assuré que tout n'est que mise en scène dans une vidéo truquée. Il n'en faut pas plus pour la lancer, accompagnée de Gabriel, sur les traces de la vérité. Elle part donc pour Chamonix et atteint des sommets d'ingéniosité pour mener à bien son enquête...

Par Mano Gentil
Chez Alter Comics

|

Auteur

Mano Gentil

Editeur

Alter Comics

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'intelligente artificielle par Mano Gentil

Commenter ce livre

 

L'intelligente artificielle

Mano Gentil

Paru le 07/05/2026

168 pages

Alter Comics

11,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782820703903
9782820703903
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.