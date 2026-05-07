L'intelligente artificielle

Le tri. Avec le réemploi, le bilan carbone est meilleur. On lave les bouteilles, on ne les (re)fabrique pas). Cela fait de l'ombre à un grand groupe de tri des déchets qui a une femme à sa tête : la fameuse " intelligente artificielle ". Pour elle, le déchet est propice à la richesse et au financement de partis politiques. Pour décrédibiliser ces jeunes, elle met en place une fake-news disant que ces " vertueux " sont des " verts tueurs " qui seraient à la tête d'un trafic de drogue. Proies faciles, par leur look et leur façon de vivre, les jeunes deviennent vite la cible de tous les préjugés et tombent sous le coup de la loi. Gabriella ne peut rester insensible à tout cela, d'autant que Mario lui a assuré que tout n'est que mise en scène dans une vidéo truquée. Il n'en faut pas plus pour la lancer, accompagnée de Gabriel, sur les traces de la vérité. Elle part donc pour Chamonix et atteint des sommets d'ingéniosité pour mener à bien son enquête...