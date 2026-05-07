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Ces traumas qui nous possèdent

Jean-Charles Bouchoux

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Ce que les psychanalystes appellent "troubles dissociatifs", les psychiatres "déséquilibres neurochimiques" et les chamanes "parasites énergétiques" pourrait correspondre en réalité à trois façons complémentaires de décrire le même phénomène... Un livre qui fait le pont entre science et spiritualité. Malika voit chaque soir un visage menaçant qui la terrifie. Ses médecins parlent de schizophrénie, sa famille invoque les djinns. Qui a raison ? Face à cette question, l'auteur entreprend un voyage extraordinaire à travers le monde pour interroger ceux qui pourraient détenir une part de la réponse. Des hôpitaux psychiatriques parisiens aux chamans de la jungle amazonienne, en passant par les exorcistes suisses et les guérisseurs marocains, cette enquête révèle une découverte stupéfiante : tous décrivent le même phénomène, mais dans des langages différents. Le psychiatre parle de déséquilibres neurochimiques, le psychanalyste de traumas dissociatifs, le religieux d'entités parasites. Tous évoquent une brèche originelle - physiologique, psychique ou spirituelle - qui permet à quelque chose d'étranger de s'installer en nous. Au-delà des querelles de chapelles, cet ouvrage propose une synthèse inédite qui réconcilie science et spiritualité, ouvrant des voies de guérison insoupçonnées. Car comprendre ce qui nous possède, c'est commencer à s'en libérer. Avec les entretiens de : - Dr Boris Chaumette , psychiatre généticien à l'hôpital St Anne à Paris. - Jean-Marc Collignon , psychothérapeute. - Maya Laouar Garaud , psychotraumatologue. - Dr Jacques Mabit , fondateur du Centre Takiwasi. - Dr Jacques Besson , psychiatre addictologue. - Benoît Cholet , journaliste et auteur, initié au chamanisme. - Don Bernardo Taïta , guérisseur d'Amazonie.

Par Jean-Charles Bouchoux
Chez Guy Trédaniel Editions

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Auteur

Jean-Charles Bouchoux

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Réussite personnelle

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Ces traumas qui nous possèdent

Jean-Charles Bouchoux

Paru le 21/05/2026

272 pages

Guy Trédaniel Editions

19,90 €

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