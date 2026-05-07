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Au coeur des fascias

Isabelle Eschalier

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Et si la clé de votre équilibre se trouvait dans un tissu que vous ne connaissez pas encore ? Présents dans tout l'organisme, les fascias forment un réseau vivant qui influence notre santé, notre posture, notre respiration et même nos émotions. Longtemps ignorés, ils sont aujourd'hui au coeur des recherches les plus récentes sur le corps et le mouvement. Fasciathérapeute depuis plus de trente ans, Isabelle Eschalier nous fait découvrir le rôle essentiel de ces tissus de lien, et comment leur libération peut transformer notre équilibre physique et psychologique. Ce livre allie connaissances scientifiques, expérience clinique et pratique pour guider chacun vers une reconnexion profonde à soi. Un parcours vivant, ponctué d'exercices simples, pour retrouver équilibre, vitalité et sérénité.

Par Isabelle Eschalier
Chez Guy Trédaniel Editions

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Auteur

Isabelle Eschalier

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Ostéopathie

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Au coeur des fascias

Isabelle Eschalier

Paru le 13/05/2026

256 pages

Guy Trédaniel Editions

19,90 €

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Scannez le code barre 9782813236685
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