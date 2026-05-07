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Les Brumes du causse

Marie de Palet, Palet marie De

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Courageux et appliqué, le jeune Frédéric travaille à la ferme de Balduc auprès de Julien, le petit-fils de l'ancien maire. Recueilli autrefois par l'affectueuse Marie qui l'a élevé comme son propre enfant, il s'épanouit là-haut, sur ce causse qu'il chérit profondément. Mais lorsqu'il pressent un lien entre son abandon et la mort du maire, il entreprend de rechercher les indices susceptibles de l'éclairer sur le mystère de ses origines...

Par Marie de Palet, Palet marie De
Chez Editions De Borée

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Auteur

Marie de Palet, Palet marie De

Editeur

Editions De Borée

Genre

Languedoc-Roussillon

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Les Brumes du causse

Marie de Palet, Palet marie De

Paru le 07/05/2026

334 pages

Editions De Borée

20,90 €

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