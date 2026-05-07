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Love of kill Tome 12

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Il semblerait que les liens entre Ryang-Ha et la triade mafieuse hongkongaise Santô ne soient pas encore tout à fait rompus. Il y a cinq ans, une sombre machination a conduit la triade à sa perte. Ryang-Ha venait alors d'être embauché par Ethan Huang, qui dirigeait l'organisation. Seung-Woo était chargé de former Ryang-Ha et Hou, et passait du temps avec ses jeunes collègues. Mais en coulisses, il complotait contre la triade avec Ethan Huang Jr... Voici le tome 12 d'une histoire où la mort côtoie l'amour ? !

Par
Chez Vega-Dupuis

|

Auteur

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Shojo/fille

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Love of kill Tome 12

Paru le 07/05/2026

178 pages

Vega-Dupuis

8,35 €

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