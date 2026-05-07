Love of kill Tome 12

Il semblerait que les liens entre Ryang-Ha et la triade mafieuse hongkongaise Santô ne soient pas encore tout à fait rompus. Il y a cinq ans, une sombre machination a conduit la triade à sa perte. Ryang-Ha venait alors d'être embauché par Ethan Huang, qui dirigeait l'organisation. Seung-Woo était chargé de former Ryang-Ha et Hou, et passait du temps avec ses jeunes collègues. Mais en coulisses, il complotait contre la triade avec Ethan Huang Jr... Voici le tome 12 d'une histoire où la mort côtoie l'amour ? !