Ce dictionnaire vous permettra de savoir lire, comprendre et corriger votre DSN (Déclaration Sociale Nominative). Les + de l'ouvrage / arguments pub = - La traduction de la paye en DSN, illustrée d'exemples - Une aide pratique pour corriger les anomalies - Deux mises à jour par an de la version accessible en ligne Le descriptif de l'ouvrage = La Déclaration Sociale Nominative (DSN) est la dernière étape de la réalisation de la paye. "Faire la paye" , c'est faire la DSN. L'objectif en 2026 est de fiabiliser les données pour éviter les anomalies et la DSN de substitution. Ce dictionnaire aide à trouver les réponses aux questions liées aux données transmises en DSN : montant net social, déclaration des cotisations, arrêts de travail, salaire rétabli, taxe sur les salaires, PAS, données identifiantes, expatriés, heures supplémentaires, mandataire social, etc. La cible lecteurs = A destination des responsables et gestionnaires de paye, cabinets d'expertise comptable, entreprises spécialisées dans la sous-traitance de la paye, responsables SIRH, etc.