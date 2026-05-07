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DSN Déclaration Sociale Nominative

Isabelle Collard

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Ce dictionnaire vous permettra de savoir lire, comprendre et corriger votre DSN (Déclaration Sociale Nominative). Les + de l'ouvrage / arguments pub = - La traduction de la paye en DSN, illustrée d'exemples - Une aide pratique pour corriger les anomalies - Deux mises à jour par an de la version accessible en ligne Le descriptif de l'ouvrage = La Déclaration Sociale Nominative (DSN) est la dernière étape de la réalisation de la paye. "Faire la paye" , c'est faire la DSN. L'objectif en 2026 est de fiabiliser les données pour éviter les anomalies et la DSN de substitution. Ce dictionnaire aide à trouver les réponses aux questions liées aux données transmises en DSN : montant net social, déclaration des cotisations, arrêts de travail, salaire rétabli, taxe sur les salaires, PAS, données identifiantes, expatriés, heures supplémentaires, mandataire social, etc. La cible lecteurs = A destination des responsables et gestionnaires de paye, cabinets d'expertise comptable, entreprises spécialisées dans la sous-traitance de la paye, responsables SIRH, etc.

Par Isabelle Collard
Chez Groupe Revue Fiduciaire

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Auteur

Isabelle Collard

Editeur

Groupe Revue Fiduciaire

Genre

Rémunération

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DSN Déclaration Sociale Nominative

Isabelle Collard

Paru le 07/05/2026

402 pages

Groupe Revue Fiduciaire

39,60 €

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