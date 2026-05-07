#Essais

Pour une archéologie du suburbium entre Rome et les Gaules

Elisabetta Interdonato, Didier Bayard, Olivier Blamangin, Emmanuelle Dumas, Chiara Giatti

Centré sur les phénomènes suburbains dans le territoire de Rome et dans le contexte provincial des Gaules, cet ouvrage rassemble les travaux de chercheurs français et italiens s'inscrivant à la suite d'une longue tradition d'études scientifiques sur le sujet. Une première partie est dédiée aux cas d'études caractérisés par une mixité de fonctions concentrées sur un territoire donné et, la seconde, traite essentiellement de la fonction funéraire de ces quartiers périphériques. Ces contributions proposent un éclairage parfois inédit sur les territoires traités, en rajoutant un jalon important à la connaissance des phénomènes suburbains, grâce à la présentation des données les plus récentes.

Chez Presses Universitaires du Septentrion

Editeur

Presses Universitaires du Septentrion

Genre

Archéologie

Paru le 07/05/2026

237 pages

25,00 €

9782757446812
