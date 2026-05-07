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Côte de Granit rose

Collectif, FFRandonnée

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Plus de 15 jours (350 km) sur le GR® 34 au départ de Saint-Brieuc et à destination de Morlaix pour partir à la découverte de la Côte de Granit rose et de la Côte de Goëlo. Le célèbre sentier des douaniers mène le randonneur au coeur de la Baie de St-Brieuc à la rencontre des plus hautes falaises de Bretagne et au milieu des paysages insolites des chaos granitiques de la Côte de Granit rose. Egalement décrit dans ce topoguide le GR® de Pays Trégor Goëlo. 8 jours de randonnée (170 km) pour découvrir les Côtes-d'Armor par l'intérieur entre vallées boisées, forêt vivifiante et villages de caractère. Un itinéraire au départ de Perros-Guirec qui rejoint Paimpol en passant par Lannion, Plouaret et Guingamp.

Par Collectif, FFRandonnée
Chez FFRandonnée

|

Auteur

Collectif, FFRandonnée

Editeur

FFRandonnée

Genre

Bretagne

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Côte de Granit rose

Collectif, FFRandonnée

Paru le 14/05/2026

112 pages

FFRandonnée

18,40 €

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Scannez le code barre 9782751413858
9782751413858
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