Plus de 15 jours (350 km) sur le GR® 34 au départ de Saint-Brieuc et à destination de Morlaix pour partir à la découverte de la Côte de Granit rose et de la Côte de Goëlo. Le célèbre sentier des douaniers mène le randonneur au coeur de la Baie de St-Brieuc à la rencontre des plus hautes falaises de Bretagne et au milieu des paysages insolites des chaos granitiques de la Côte de Granit rose. Egalement décrit dans ce topoguide le GR® de Pays Trégor Goëlo. 8 jours de randonnée (170 km) pour découvrir les Côtes-d'Armor par l'intérieur entre vallées boisées, forêt vivifiante et villages de caractère. Un itinéraire au départ de Perros-Guirec qui rejoint Paimpol en passant par Lannion, Plouaret et Guingamp.