Sentier vers Saint-Jacques-de-Compostelle - Toulouse - Jaca

Plus de 20 jours de randonnéeau départ de Toulouse sur le GR®653, dernier tronçon de la via Tolosana avant d'atteindre l'Espagne et rejoindre le Camino francès. Cet itinéraire traverse la Gascogne, le nord de la Bigorre et le Béarn. Il s'engage ensuite dans la vallée d'Aspe pour entrer en Aragon, en Espagne. Contrairement aux autres itinéraires jacquaires il est le seul à franchir les Pyrénées, non par Roncevaux, mais par le col du Somport à 1 632 m d'altitude, point de passage le plus élevé des sentiers vers St-Jacques de Compostelle.