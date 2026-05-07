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Sentier vers Saint-Jacques-de-Compostelle - Toulouse - Jaca

Collectif, FFRandonnée

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Plus de 20 jours de randonnéeau départ de Toulouse sur le GR®653, dernier tronçon de la via Tolosana avant d'atteindre l'Espagne et rejoindre le Camino francès. Cet itinéraire traverse la Gascogne, le nord de la Bigorre et le Béarn. Il s'engage ensuite dans la vallée d'Aspe pour entrer en Aragon, en Espagne. Contrairement aux autres itinéraires jacquaires il est le seul à franchir les Pyrénées, non par Roncevaux, mais par le col du Somport à 1 632 m d'altitude, point de passage le plus élevé des sentiers vers St-Jacques de Compostelle.

Par Collectif, FFRandonnée
Chez FFRandonnée

|

Auteur

Collectif, FFRandonnée

Editeur

FFRandonnée

Genre

Saint-Jacques-de-Compostelle

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Sentier vers Saint-Jacques-de-Compostelle - Toulouse - Jaca

Collectif, FFRandonnée

Paru le 14/05/2026

128 pages

FFRandonnée

18,40 €

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Scannez le code barre 9782751413575
9782751413575
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