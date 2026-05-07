Troubles psychocomportementaux de la personne âgée

Dans l'accompagnement et le soin des personnes âgées, les acteurs sont souvent confrontés à des comportements difficiles : un patient agressif, un monsieur sans réaction, une dame qui se sent persécutée... Comment comprendre ces comportements ? Et comment réagir pour accomplir sa mission auprès de la personne ? A partir de l'analyse de sept vignettes cliniques, les auteurs proposent une façon d'ajuster la relation au comportement du patient pour une interaction positive avec lui. Ils exposent ensuite les principes relationnels utiles à l'accompagnement des aînés. Un livre indispensable pour tous les acteurs intervenant auprès de personnes âgées.