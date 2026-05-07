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Troubles psychocomportementaux de la personne âgée

Pierre Vandel, Clément Baumann

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Dans l'accompagnement et le soin des personnes âgées, les acteurs sont souvent confrontés à des comportements difficiles : un patient agressif, un monsieur sans réaction, une dame qui se sent persécutée... Comment comprendre ces comportements ? Et comment réagir pour accomplir sa mission auprès de la personne ? A partir de l'analyse de sept vignettes cliniques, les auteurs proposent une façon d'ajuster la relation au comportement du patient pour une interaction positive avec lui. Ils exposent ensuite les principes relationnels utiles à l'accompagnement des aînés. Un livre indispensable pour tous les acteurs intervenant auprès de personnes âgées.

Par Pierre Vandel, Clément Baumann
Chez Erès

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Auteur

Pierre Vandel, Clément Baumann

Editeur

Erès

Genre

Psychogérontologie

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Troubles psychocomportementaux de la personne âgée

Pierre Vandel, Clément Baumann

Paru le 07/05/2026

96 pages

Erès

12,00 €

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Scannez le code barre 9782749287171
9782749287171
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