Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Que faire du Petit Prince ?

David Muhlmann

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Publié en 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale, Le Petit Prince reste, aujourd'hui, le plus grand succès planétaire après la Bible, lu par toutes les générations sur tous les continents. En mobilisant la psychanalyse et la sociologie, David Muhlmann tente de comprendre les raisons de son audience universelle. Derrière son apparente simplicité, ce texte continue d'interroger profondément notre rapport à l'existence, aux autres et au pouvoir. Puisqu'il interpelle l'âme humaine, que peut-on en faire et en dire aujourd'hui ? Assumant l'anachronisme de son analyse, l'auteur propose de le lire comme une ressource pour penser notre monde commun, un véritable exercice de conscience collective. Dans un contexte marqué par le retour de la guerre et des tentations autoritaires, cette oeuvre sensible pourrait bien continuer de nous orienter.

Par David Muhlmann
Chez Erès

|

Auteur

David Muhlmann

Editeur

Erès

Genre

Essais

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Que faire du Petit Prince ? par David Muhlmann

Commenter ce livre

 

Que faire du Petit Prince ?

David Muhlmann

Paru le 14/05/2026

100 pages

Erès

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749286600
9782749286600
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.