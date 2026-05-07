Que faire du Petit Prince ?

Publié en 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale, Le Petit Prince reste, aujourd'hui, le plus grand succès planétaire après la Bible, lu par toutes les générations sur tous les continents. En mobilisant la psychanalyse et la sociologie, David Muhlmann tente de comprendre les raisons de son audience universelle. Derrière son apparente simplicité, ce texte continue d'interroger profondément notre rapport à l'existence, aux autres et au pouvoir. Puisqu'il interpelle l'âme humaine, que peut-on en faire et en dire aujourd'hui ? Assumant l'anachronisme de son analyse, l'auteur propose de le lire comme une ressource pour penser notre monde commun, un véritable exercice de conscience collective. Dans un contexte marqué par le retour de la guerre et des tentations autoritaires, cette oeuvre sensible pourrait bien continuer de nous orienter.