Digital Circus Show

Nos applications et nos machines dociles prendront-elles le contrôle de nos vies ? Entre Brazil et Black Mirror, douze scènes courtes, aussi drôles qu'inquiétantes, sur les dérives potentielles de l'industrie numérique. De la robotique aux réseaux sociaux, du e-commerce au transhumanisme, ce recueil thématique explore par l'absurde les effets des productions numériques, questionne les transformations individuelles et collectives qu'elles amènent : le robot conversationnel est-il préférable au bavardage ? L'humain progresse-t-il quand ses machines se perfectionnent ? Nous transforment-elles en accessoires ? Nos existences, notre temps libre sont-ils devenus des marchandises ?