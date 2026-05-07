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Digital Circus Show

Laurent Vallerbe

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Nos applications et nos machines dociles prendront-elles le contrôle de nos vies ? Entre Brazil et Black Mirror, douze scènes courtes, aussi drôles qu'inquiétantes, sur les dérives potentielles de l'industrie numérique. De la robotique aux réseaux sociaux, du e-commerce au transhumanisme, ce recueil thématique explore par l'absurde les effets des productions numériques, questionne les transformations individuelles et collectives qu'elles amènent : le robot conversationnel est-il préférable au bavardage ? L'humain progresse-t-il quand ses machines se perfectionnent ? Nous transforment-elles en accessoires ? Nos existences, notre temps libre sont-ils devenus des marchandises ?

Par Laurent Vallerbe
Chez Librairie théâtrale

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Auteur

Laurent Vallerbe

Editeur

Librairie théâtrale

Genre

Théâtre - Pièces

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Digital Circus Show

Laurent Vallerbe

Paru le 21/05/2026

94 pages

Librairie théâtrale

14,00 €

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Scannez le code barre 9782734907183
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